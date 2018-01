Nordens førende og hurtigst voksende kaffebars-kæde med over 400 barer fordelt over adskillige lande åbner en stor kaffebar med plads til 200 gæster i Kongensgade.

Esbjerg: Esbjergs ambitioner om at blive en rigtig storby får yderligere vind i sejlene, når Nordens førende og hurtigst voksende kaffebars-kæde, Espresso House, med over 400 barer fordelt over flere forskellige lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Danmark snart åbner en stor kaffebar i landets femte største by.

Åbningen bliver i et lejemål på byens centrale indkøbsstrøg, Kongensgade, i begyndelsen af sommeren, men hvor Espresso House helt præcist åbner, ønsker man endnu ikke at løfte sløret for. Allerede i den kommende tid begynder kæden dog at rekruttere ansatte til kaffebaren.

- Vi glæder os meget til at åbne i Danmarks femtestørste by. Historisk har vi modtaget mange forespørgsler på en kaffebar i Esbjerg, og vi er glade for nu at have fundet den helt rigtige beliggenhed i byen, oplyser kædens danske direktør, Nickolas Krabbe Bjerg, der samtidig afslører, at der bliver tale om en ganske stor kaffebar i Esbjerg.

- Vi håber, at esbjergenserne vil tage godt imod os og vores koncept. Jeg er personligt stolt over her at kunne åbne Danmarks største kaffebar med plads til flere end 200 gæster.