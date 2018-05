Lækker ny livsstilbutik med et hot rod-twist

Rosengaard Living slog for første gang dørene op lørdag, hvor Carsten og Heidi Hedegaard således kunne præsentere både brugskunst og delikatesser sammen med firmaet Danish Hot Rod Equipment.

På den nye lokalitet er er der syv gange så meget plads som i de gamle lokaler på Ribevej, og nogle af de mange kvadratmeter er nu taget i anvendelse til en ny, kombineret brugskunst- og livsstils-butik med tilhørende galleri, det hele under navnet Rosengaard Living. Hele herligheden ligger i noget af en oase af grønne områder med skaterbaner, vandrestier, sø og legeplads, og dermed er der fuld plade i forhold til hygge-sysler for hele familien. Mændene kan sparke dæk i værkstedet hos Carsten Hedegaard, børnene kan boltre sig og købe is i det lille kiosk- og café-areal, og kvinderne kan shoppe løs hos Heidi Hedegaard i forretningen, der bugner af specialiteter - både de spiselige, drikkelige og de kunstneriske.

Bramming: Carsten Hedegaard, som siden 2004 har drevet firmaet Danish Hot Rod Equipment og sidste år flyttede til nye lokaler på Grønningen, har nu sammen med sin bedre halvdel, Heidi Hedegaard, kastet sig ud i et nyt eventyr.

Håndplukkede ting

- Hver eneste ting er noget, vi selv synes om. Vi er ikke sælgere, så for at få succes, skal det være ting, man virkelig selv ønsker sig og tror på, siger Heidi Hedegaard, der sammen med Carsten har håndplukket hver eneste ting eller specialitet, hvert et produkt.

- Vi har virkelig glædet os til åbningen og har næsten ikke kunnet vente. Men det hele skulle være helt perfekt, inden vi slog dørene op, og vi har lagt sjæl i det her. Så vi håber, indsatsen bliver taget godt imod, siger Carsten Hedegaard, mens gæsterne begynder at strømme ind og gå på opdagelse i de store lokaler, hvor parret blandt andet med stolthed præsenterer kunstneren Ray Hills værker sammen med brugskunst og specialiteter fra Lene Bjerre, Ib Laursen, Chic Antique, Nordal, House Doctor, Meraki, Nicolas Vahe, Summerbird, Bulow Lakrids, Wally and Whiz, Le Cru og mange andre.

Rosengaard Living vil fremover have åbnet onsdag, torsdag og fredag fra kl. 15 til 18 og hver den første weekend i måneden fra klokken 11 til 15. I sommerhalvåret - fra maj til oktober - er der det særlige ved søndagene, at der er veteranbiltræf på det grønne område ved butikken.