Læger uden Grænser søger ildsjæle til landsindsamling

Ribe: Læger uden Grænser går på gaden for at samle ind til verdens brændpunkter 27. maj. Sidste år gik knap 5.000 danskere på gaden for at samle næsten seks mio. kr. ind til Læger uden Grænser. I år, der også er organisationens 25 jubilæumsår, er det lokale mål i Ribe og omegn at få endnu flere ud på gader for at slå et slag for organisationens vigtige arbejde blandt krigs- og katastrofeofre.

Det arbejde har Knud Rosenstand og Henrik Haller fra Øster Vedsted påtaget sig.

Netop den lokale hjælp er uvurderlig for verdens største medicinske nødhjælpsorganisation.

- Uden hjælpen fra de lokale ildsjæle og de mange private donorer kunne vi ikke hjælpe de mange mennesker, som vi gør, og derfor er vi dybt taknemmelige for den fantastiske opbakning, vi får. Vi mangler dog stadig hænder i marken, så skulle du have lyst til at hjælpe, tager vi glædeligt imod, siger Jesper Brix, direktør i Læger uden Grænser, i en pressemeddelelse.

Man kan melde sig som indsamler på www.indsamling.msf.dk. Opsamlingsstedet bliver Ribe Brandstation.