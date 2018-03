Lån fra Fanø Kommune hjælper vinterbaderne på Fanø i gang med saunaprojekt

Fanø: Foreningen VinterbaderneFanø har længe haft et stort ønske om at få lavet egen sauna og omklædningsfaciliteter. Projektet har fået støtte på 212.000 kroner fra Erhvervsstyrelsen, men da pengene først udbetales, efter projektet er færdiggjort, har vinterbaderne manglet startkapitalen til at komme i gang.

Den er nu på plads. VinterbaderneFanø har nemlig ansøgt Fanø Kommune om et lån på 150.000 kroner, og den ansøgning er blevet godkendt af byrådet. Lånet er rentefrit og forventes tilbagebetalt i løbet af et år, når vinterbaderne modtager støtten fra Erhvervsstyrelsen.

Men dermed kan vinterbaderne altså nu langt om længe få deres sauna og omklædning, hvor de udfører en stor del af håndværksarbejdet selv. De modtager stor anerkendelse for deres vedholdenhed.

- Jeg vil gerne rose gruppen bag vinterbaderne. De kom med en ansøgning første gang for seks år siden, men de har holdt ved, selv om man troede, at det ikke vil blive til noget. Det er et godt eksempel på, at står nogen bag og vil noget, kan det også blive til noget, siger Merete Engsted (Fanø Lokalliste).