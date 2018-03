La Traviata i nye opsætning i Musikhuset Esbjerg

Esbjerg: Onsdag den 21. marts klokken 19.30 kan man i Musikhuset Esbjergs koncertsal lytte til Verdis mesterværk "La Traviata" i Den Jyske Operas smukke opsætning. "La Traviata" er "en af de smukkeste operaer, der nogensinde er skrevet, og Violetta Valéry en af de største heltinder", som det beskedent hedder i pressemeddelelsen.

Handlingen er, at "den smukke og karismatiske prostituerede Violetta Valéry står over for et skelsættende valg mellem penge eller kærlighed. Violetta vælger kærligheden og den unge Alfredo Germont, men beslutningen ender med at få frygtelige konsekvenser".

Den Jyske Operas nye produktion af "La Traviata" instrueres af Aron Stiehl, som er en af Tysklands mest talentfulde, unge instruktører. Sammen med den newzealandske dirigent Tecwyn Evans vil han bringe det smukke og intense drama til live på scenen.

Musikhuset arrangerer optaktsforedrag med Per Günther inden forestillingen. Der er gratis adgang, men deltagelse kræver billet, som kan afhentes i Musikhusets billetcenter. Optakten begynder 45 minutter inden forestillingen. Antallet af pladser er begrænset.