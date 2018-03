Kystpulje trak folk til teltmøde i Vester Vedsted

Vester Vedsted: En sauna til vinterbadere, havaffaldsposer på Fanø og adgang for handicappede til digekronen ved Kammerslusen i Ribe.

Kort sagt brusede idéerne, da Nordea-fonden torsdag eftermiddag slog teltpløkkerne ned ved Vadehavscentret. Fonden havde inviteret til teltmøde for at høre, hvordan konkrete projekter kan få folk til at bruge de danske kyster noget mere. I Vester Vedsted havde folk medbragt i alt 35 forskellige projekter, som de håbede at få sparring på i forhold til at søge økonomisk støtte hos Nordea-fondens kystpulje.

- Vi har længe set en grøde i projekter ved kysterne i Danmark, og netop nu er der en stærk bevidsthed om kysten. Derfor har vi valgt at sætte penge af til kystprojekter, fortalte direktør for Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen, som i dagens anledning havde taget fire rådgivere med for at give sparring på de mange projekter.

- Dem vi oftest arbejder sammen med er store foreninger, så for små foreninger kan det godt virke lidt skræmmende at søge fondsmidler hos os. Derfor tænkte vi, lad os komme ud og afmystificere det og give folk mulighed for at snakke sammen og med os, sagde Henrik Lehmann Andersen.