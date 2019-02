Kvinde meldt til politiet: Blev bedt om at tage burka af ved sportsstævne

Esbjerg: En mand anmeldte lørdag formiddag, at der var en 36-årig kvinde til stede ved et sportsstævne i Esbjerg, som var iført burka. Da politiet ankom til stedet, bad de kvinden om at tage burkaen af, hvilket den 36-årige gjorde. Hun blev desuden gjort opmærksom på, at hvis hun iførte sig burkaen igen, ville hun blive sigtet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 1. august 2018 trådte tildækningsforbuddet i kraft, der betyder, at man ikke må tildække sit ansigt med beklædningsgenstande ved offentlige arrangementer.