Kvinde med amfetamin

SKALLEBÆK: En 35-årig kvinde kan se frem til en sigtelse for at være i besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer. Onsdag klokken 13.21 blev kvinden stoppe af politiet, da hun gik på Varmingvej ud for Skallebæk. Kvinden var i besiddelse af 0,8 gram amfetamin, som hun fik konfiskeret. Straffen for at besidde narkotika i den mængde er en bøde, oplyser politiet.