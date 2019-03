Kvinde i kørestol blev bestjålet

Esbjerg: En ældre kvinde i kørestol har været udsat for et tyveri i eget hjem, hvilket vil sige på Barken i Esbjerg V

På et tidspunkt i løbet af weekenden er kvindens pung blevet tømt, og den skulle blandt andet have indeholdt 1.000 kroner i kontanter, oplyser lokalpolitiet i Esbjerg.

Kvinden modtager hjemmehjælp og har haft to besøg i løbet af lørdag og søndag, hvor tyveriet har fundet sted, men der er ikke umiddelbart rettet nogen mistanke mod personalet. En mulighed er, at en ukendt person har listet sig ind og har tømt pungen uden at kvinden har hørt det. /jeo