Kvinde fra Esbjerg skrabede sig til to millioner kroner: Sov med vinderloddet under hovedpuden

Kvinde fra Esbjerg har vundet to millioner kroner på et skrabelod. Foto: Danske Spil

For cirka et år siden vandt en kvinde fra Esbjerg to millioner kroner på et skrabelod. Nu har hun givet sin fantastiske vinderhistorie til Danske Spil.

Esbjerg: En kvinde i 60'erne med bopæl et sted i Esbjerg Kommune skrabede sig sidste år til to millioner skattefri kroner på skrabeloddet Millionjagten XL. Kvinden blev umiddelbart overvældet af sin nyvundne status som millionær, at hun først nu er blevet klar til at komme ud med sin historie. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse. Her hedder det videre, at det var tilfældighed og også lidt trods, som fik kvinden til at købe et skrabelod, da hun sidste år i august var inde hos sin forhandler og få tjekket sin Lotto-kupon. - Faktisk købte jeg to lodder. For jeg stod i kiosken med min kæreste, og da jeg sagde jeg lige ville have et skrabelod med, sagde han, at det skulle jeg da ikke spilde penge på. Men pengene er jo mine egne, så jeg købte to styk bare for at vise, at det skulle han ikke bestemme, har den glade vinder forklaret til Danske Spil. Der var gevinst på det ene lod på 75 kroner, og da hun nogle uger efter igen skulle ind og have tjekket en Lotto, byttede hun gevinstloddet ud med et nyt. - Det lagde jeg så ned i min taske og glemte alt om det. Først tre uger senere, da hun var på ferie med sin kæreste og skulle sejle fra Esbjerg til Fanø, fandt hun loddet i sin taske. - Det var et rent tilfælde. Det var lørdag eftermiddag, og vi sad og ventede på at komme ind i lystbådehavnen, fordi der ikke var plads. Så vi havde sat os lige ved havnekajen og nød det gode vejr. På et tidspunkt ville jeg lægge min telefon ned i båden, men den ryger ud af hænderne på mig og ned i vandet. Ah men altså, så dumt.

Det var godt nok en lang weekend. Ligegyldig hvor vi gik hen, holdt jeg min taske tæt ind til kroppen. Og jeg sov med loddet og min pung med gevinstbeviset under min hovedpude. Kvindelig vinder fra Esbjerg

Det var helt vildt Kvindens kæreste går op i klubhuset på havnen, og hun sætter sig ned i båden i dårligt humør. Dog kommer kæresten ned for at lokke hende med ud at spise, og da hun har gjort sig klar, vil hun lige gennemgå sin taske og tage det ud, som hun ikke gider slæbe rundt på. - Der opdager jeg jo så mit skrabelod og tænker, at det må jeg da hellere få skrabet, fortæller kvinden. På få sekunder bliver hendes humør meget bedre, da hun opdager, at der i et af felterne på loddet er tre ens med 2.000.000 kroner. - Det bobler helt vildt i maven, men samtidig tror man jo slet ikke på, det er rigtigt, lyder det.

Ekstra til pensionen I den lokale Brugsen og får præmiesøgt loddet, og kvinden får at vide, at det er en gevinst på over 9999 kroner, hvilket er en god indikator for, at man har ramt noget rigtigt. - Det var godt nok en lang weekend. Ligegyldig hvor vi gik hen, holdt jeg min taske tæt ind til kroppen. Og jeg sov med loddet og min pung med gevinstbeviset under min hovedpude. Man får jo helt stress ved tanken om, hvis man kan miste det. Jeg havde jo ikke været så heldig med min telefon, lyder det. Kvinden var således meget lettet, da hun mandag morgen kunne gå i banken og få afleveret loddet. - Jeg spurgte, om jeg kunne få et forskud på 10.000 kroner, så jeg kunne købe en ny telefon. I stedet tilbød hun mig 200.000, da der åbenbart godt kan gå tre-fire uger inden, man får alle pengene. Så dem snuppede jeg og fik bestilt en rejse sydpå med børn og børnebørn. Det er jo helt fantastisk at få mulighed for at dele nogle gode oplevelser med dem i fremtiden. Kvinden forklarer desuden, at pengene skal bruges, når hun går på pension om et års tid. - Jeg vil tillade mig at få udbetalt 10.000 kroner ekstra om måneden udover pensionen. Pengene kommer jo på et fantastisk tidspunkt i mit liv. Jeg var sikker på, at jeg var nødt til at flytte fra min dejlige lejlighed, når jeg blev pensioneret. Det behøver jeg ikke nu. Det er simpelthen så dejligt.