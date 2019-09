Kvinde fra Esbjerg har fået konfiskeret 44 peberspray

En 59-årig kvinde fra Esbjerg kan se frem til et retligt efterspil, efter at hun for ottende gang har fået konfiskeret en forsendelse med ulovlige peberspray.

Det er dermed ottende gang siden nytår, at kvinden får konfiskeret forsendelser med de ulovlige beholdere, og alt i alt har tolderne konfiskeret 44 dåser med peberspray fra den 59-årige. Der venter hende nu et retligt efterspil.

Esbjerg: Siden nytår har det i Danmark været lovligt at købe peberspray til selvforsvar i eget hjem, men vel at mærke kun hvis det sker hos en godkendt forhandler i Danmark.

1. januar 2019 trådte en ændring af våbenloven i kraft.Ændringen betyder, at det er lovligt for personer over 18 år at købe og besidde peberspray i hjemmet uden tilladelse fra politiet. Peberspray skal købes hos en godkendt forhandler i Danmark.

Bødestraf

- Vi må desværre konstatere, at en del borgere ikke har været opmærksom på reglerne, inden de begyndte at købe peberspray. Og derfor råber vi vagt i gevær, så borgerne ikke falder i, da vi hellere vil forebygge end skrive bøder ud. For langt hovedparten af de 106 sager drejer det sig om, at en borger i et enkelt tilfælde har købt en enkelt peberspray - og så har fået sig en forskrækkelse, når sprayen er blevet konfiskeret. Og heldigvis har vi udelukkende få sager om køb af en håndfuld og deromkring - og så den enestående sag med de 44 pebersprays, oplyser vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Som udgangspunkt bliver ulovlig import af en enkelt peberspray takseret til den bøde på 3.000 kroner, og de ulovlige beholdere bliver konfiskeret af myndighederne, skriver politiet videre i pressemeddelelsen.