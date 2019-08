Kvinde fik et klap i bagdelen

Esbjerg: En 37-årig kvinde fra Tarp har været udsat for blufærdighedskrænkelse.

Hun var mandag eftermiddag klokken 17.23 på vej hjem til Tarp på cykel, da hun på stien i Stormgade omkring Bilka pludselig blev klappet i bagdelen af en person, der overhalede hende.

- Kvinden har beskrevet det på den måde, at en person på knallert, der kørte i samme retning som hende, under overhaling rakte en hånd ud og klappede hende bagi og fortsatte videre uden at have sagt noget til hende, oplyser Ole Hillerup fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Kvinden har ikke kunnet beskrive gerningsmanden, udover at føreren bar styrthjelm. Knallerten skulle være udstyret med sidespejle og gul nummerplade, og efter episoden fortsatte føreren af knallerten på stien i nordlig retning mod Tarp.

Politiet hører gerne fra personer, der kan have overværet episoden på telefon 114 /jeo