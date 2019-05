Roager: Tidligere var idrætsforeningen i Roager meget aktiv med en stribe musikalske arrangementer. Det var store koncerter på Hovedengen i Ribe med blandt andet Gnags og Lars Lilholt, og på hjemmebanen i Roager har der været besøg af Souvenirs og James Sampson.

Men Kvik 70 har ikke haft en open air koncert siden 2014, men nu er foreningen klar med en ny, musikalsk satsning.

Folkene bag er de samme stærke ildsjæle, som stod bag Kvik Rock, nemlig Jan Sørensen, Flemming Aaskov, Bodil Eriksen, Preben Grossmann og Calle Schneider, der står bag arrangementet, og de glæder sig til begivenheden.

- Vi vil rigtig gerne give folk en god oplevelse. Der er rigtig mange, der har spurgt, om vi ikke snart laver et arrangement igen, så håber vi på stor opbakning. Vores ambitioner er at skabe en lille og hyggelig familiefest, hvor der kommer masser af god musik, og hvor der er plads til masser af hygge. Der bliver også plads til børnefamilier med både en hoppeborg og en tryllekunstner, så der bliver lidt for alle, siger Jan Sørensen.

Musikken leveres af Combifreaks, Black Betty, Heart Rock og Electric Fish, og Open Air arrangementet holdes denne gang ved hallen.

- Den nye plads passer perfekt til formålet, da det er en mindre og lukket plads, og så kan vi bruge toiletter og køkken i medborgerhuset. Vi har fået sponsorer som en slags underskudsgaranti. Når folk forespørger, om vi da ikke gør det igen, så kan vi ikke lade være. For selvom der er meget arbejde i det, er det jo utrolig sjovt, og vi har alle et ønske om, at der skal ske noget her i Roager. Det betyder meget for sammenholdet, siger Jan Sørensen på vegne af arbejdsgruppen.

Kvik 70's Venner har købt en gammel cirkusvogn, som kan bruges som scene, og der bliver salg af mad og drikkevarer til en rimelig pris.