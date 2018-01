Kvickly i Ribe lukket på grund af mus

RIBE: Kvickly i Ribe holder lukket mandag. Årsagen er, at nogle kunder søndag ved 17-tiden så en mus løbe rundt i forretningen. Efterfølgende sørgede forretningens personale for straks at rekvirere et skadeservicefirma, som kom og opsatte fælder. Men mandag morgen var musen ikke gået i fælderne, og derfor holder forretningen lukket hele mandagen.

- Skadeservicefirmaet havde specialtrænede hunde med, og der er opsat plader, som afgrænser det område, hvor musen har været. Det er under kølemontrerne i afdelingen, hvor vi har øl og sodavand. Og derfor ved vi, at musen ikke har været i berøring med hverken kød eller frugt og grønt, fortæller direktør hos Kvickly i Ribe, Peter Lauritzen.

Han fortæller, at man forventer, at Kvickly i Ribe vil være åben igen fra tirsdag klokken 8.

- Skadesservicefirmaet vil være i forretningen både mandag aften og natten til tirsdag, og så forventer vi at musen går i fælden. Efterfølgende skal vi have desinficeret det område, hvor musen har været, så vi vil også rekvirere et rengøringsfirma til opgaven, siger Peter Lauritzen.