Kvickly Ribe genåbner cafeteria på 50 års fødselsdag

Ribe: Rigtigt mange ripensere kender formentlig navnene Finn Silber, Hans Schmidt og Carl Jessen, når talen falder på Kvickly i Ribe.

De tre tidligere medarbejdere, der alle arbejdede i Kvickly i en menneskealder, vil onsdag 4. april være med til at fejre Kvickly i Ribe på butikkens 50 års fødselsdag, for i den forbindelse vil Kvickly nemlig genåbne sit cafeteria, hvor de tre populære medarbejde vil stå bag kødgryderne.

I den forbindelse kan man købe dagens ret i den til lejligheden genåbnede bistro, og her vil Finn Silber, Hans Schmidt og Carl Jessen servere maden.

Og maden bliver den samme menu som for 50 år siden, nemlig hamburgerryg med stuvede ærter og gulerødder, og maden koster det samme som for 50 år siden, da cafeteriaet åbnede, nemlig 4,95.

Og snakken gik lystigt, da de tre medarbejdere var samlet til en snak om deres mange år i Kvickly.

- Da jeg blev ansat, var cafeteriaet ikke åbnet, og det betød, at jeg jo måtte finde mig i at lave noget andet. Olsen sendte mig ud på lageret, hvor jeg blev sat til at prismærke dameundertøj, men det var jeg nu også god til, siger Finn Silber, der i de første mange år af cafeteriaets levetid var chefkok.

- Cafeteriaet var det sted i Ribe, hvor de almindelige borgere kunne komme og spise uden nogen former for forpligtelse. Og den gode uformelle stemning var populær hos alle, siger han.

- Den ånd, der var i Kvickly, da jeg blev ansat, var helt forskellig fra den, der var, da jeg stoppede. Vi var bedre til at lave noget sammen efter arbejdstid, og der var også altid stor glæde i at spille på Kvicklys egne fodboldhold. Men der var også lukket i weekenden, og arbejdstiden var heller ikke så lang som i dag, siger Carl Jessen, der nåede at være ansat i 42 år.

- Det var ikke usædvanligt, at der var 150 mennesker, der kom og spiste dagens ret, og det gav jo altid masser af liv i butikken. Jeg glæder mig til at møde kunderne, og jeg tror på, at der er mange af vores gamle kunder, der kigger ind, siger Hans Schmidt.