Kvartfinaler gav tilskuerløft til Energy

Esbjerg Energy har i denne sæson haft 25 hjemmebanekampe i grundspillet. Det har givet et samlet tilskuergennemsnit i grundspillet på 1.222.Tilskuergennemsnittet har mod de forskellige modstandere er således fordelt: SønderjyskE: 1.705 Rødovre Mighty Bulls: 1.384 Frederikshavn Whitehawks: 1.224 Odense Bulldogs: 1.223 Aalborg Pirates: 1.222 Rungsted Seier Capital: 1.207 Herlev Eagles: 1.157 Gentofte Stars: 1.068 Herning Blue Fox: 969 Hvidovre Fighters: 955 I kvartfinaleserien mod SønderjyskE havde Esbjerg Energy et tilskuergennemsnit på 2.822.

Når de nordjyske pirater derimod slog kursen forbi Granly Hockey Arena i grundspillet, var det med næsten et identisk tilskuergennemsnit, som når Frederikshavn eller Odense gjorde det. Her overværede 1.222 tilskuere i snit kampene på den esbjergensiske is.

To utraditionelle spilletidspunkter har næppe haft en positiv effekt på de to Herning-kampe i Granly Hockey Arena, der i snit blot blev overværet af 969 tilskuere.

Kvartfinalen bliver svær at matche

Årets kvartfinaleserie mellem Esbjerg Energy og SønderjyskE har været den kvartfinaleserie i Energy-æraen med det bedste tilskuergennemsnit.

Historisk set ligger semifinalernes tilskuertal typisk i nærheden af de besøgstal, som vi så i esbjergensernes kvartfinalesejr over SønderjyskE.

Det store spørgsmål forud for semifinalen er, om Marc Pedersons troppers forsøg på at sikre guldet for tredje år i træk vil være det, der skubber en esbjergensisk semifinaleserie op over et tilskuergennemsnit på 3.000. Besøgstal man oftest først ser i finaleserien.