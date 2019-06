Kvaglund har fået sit eget forrådskammer

Det spirer og blomstrer i Kvaglundparken. Esbjerg Kommune har med hjælp fra to skoleklasser anlagt en offentlig køkkenhave med lokale afgrøder til fri afbenyttelse for områdets beboere.

Følgerne på Esbjerg Kommunes Facebookside har været med til at bestemme hvilke afgrøder, der nu spirer frem og eleverne fra Kvaglundskolen har været en aktiv del af hele anlægsprocessen. De har blandt andet hjulpet med at fjerne græs og plante træer. Eleverne har desuden bidraget med insekthoteller, som vil blive sat op i området.

Håbet er, at den nye kollektive køkkenhave kan inspirere flere beboere i området omkring Kvaglundparken til at bruge naturen. Projektet er blevet til med hjælp fra Friluftsrådet, der har bevilget 100.000 kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Et socialt formål

Formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, glæder sig til at indvie det nye område ved indgangen til parken fra Daddelkrattet, den 25. juni 2019 klokken 15.30.

- Det er en nyskabelse, at den bynære natur kan og skal byde på flere typer af oplevelser, som tiltaler beboerne i nærområdet. I Kvaglund gøres naturen mere attraktiv, når haveejernes glæder ved at plukke og høste egne afgrøder deles med de, som måske ikke selv har adgang til en have, siger udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Et af bedene er dedikeret til forsøg, og i første omgang afprøves grønkål og persille. Informationsskilte vil fortælle om hvad og hvornår, der kan samles og plukkes.

- SpiseRingene har også et socialt formål. Man kan komme hinanden ved over bedet med krydderurter, og man kan nemt falde i snak om for eksempel anvendelsesmuligheder og opskrifter. På den måde håber jeg, at mange vil tage SpiseRingene til sig og udnytte de nye muligheder, som området byder på, siger Søren Heide Lambertsen.

Ved indvielsen den 25. juni kan alle fremmødte få en lille forsmag på, hvad SpiseRingene kan bruges til. Det vil også være muligt at fremstille en krydderolie baseret på de krydderurter, som kan findes i området.