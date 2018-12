Kurt Beier-sag får N&K Spedition til at oprette sladrehank-ordning

- Vi har ikke været gode nok, når vi kommer til den her Beier-sag, der har vi ikke været godt nok nede i detaljen, men det gør vi nu og fremadrettet. Vi har valgt at kigge ind ad og tage del i ansvaret generelt og i denne sag specifikt, siger Martin Gregersen, adm. direktør i N&K Spedition.

Esbjerg: Det store esbjergensiske transportfirma N&K Spedition stoppede i modsætning til Blue Water Shipping, Arla, Jysk og transportgiganten DSV ikke samarbejdet med det skandaleramte vognmandsfirma, Kurt Beier Transport, efter at det kom frem, at Kurt Beier indlogerede filippinere til en ifølge 3F timeløn på 15-16 kroner i en primitiv lejr i Padborg.

1. Virksomhederne forpligter sig til at overholde gældende lovgivning, konventionerne under Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) samt respektere principperne i FN's Global Compact, FN's Guiding Principles on Business and Human Right og UK Modern Slavery Act.2. Der skal betales bod ved overtrædelse af gældende lovgivning. Boden er aftalt til 25.000 euro. 3. Der skal sikres ordnede indkvarteringsforhold for både egne ansatte og ansatte hos virksomhedens underleverandører. 4. Generelt gælder det, at der kun må foretages modregning af faktiske - eller såfremt dette ikke er muligt - rimelige udgifter til rejse og transport til og fra arbejdsstedet. 5. Det skal sikres, at løn og arbejdsvilkår er i overensstemmelse med gældende regler, herunder mindsteløn, i det land, hvor medarbejderen er ansat.

Skrappe krav

Blandt kravene i erklæringen er etablering af et system, som giver medarbejderne og andre mulighed for anonymt at indberette brud på sikkerhedsregler og arbejdsmiljø, herunder indkvarteringsforhold og lignende - en såkaldt Whistleblower-ordning.

Desuden har N&K opgraderet firmaets kvalitetsafdeling med blandt andet tilknytning af en konsulent med mange års erfaring indenfor Corporate Social Responsibility (CSR), der er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. Konsulenten kommer fra en projektansættelse hos Danish Crown.

Derudover forpligter N&K Spedition sig til at leve op til en rækker krav fra Danish Crown.

- Der er sat en del krav op fra Danish Crown om alle de krav de stiller til deres leverandører, og så har vi valgt at lægge os ind under det også. Vi synes, det er rigtig godt, og vi vil gerne være med til at ændre tingene i stedet for bare at lægge afstand til problemet.

Og hvis N&K ikke ville følge de krav, hvad så?

- Havde vi sagt nej til det, havde vi ikke været en del af fremtiden hos Danish Crown, som er en stor og vigtig samarbejdspartner for N&K.

Der har været forlydender om, at du har et personligt venskab med Karsten Beier, adm. direktør i Kurt Beier Transport, og at du har haft kendskab til filippinernes arbejdsforhold, og at venskabet har haft betydning for N&Ks holdning i sagen?

- Det har ikke noget på sig. Transportbranchen er ikke større, end vi kender hinanden og ses privat. Men jeg har ikke taget beslutninger, som jeg ikke kan stå på mål for forretningsmæssigt. Det ville jeg ikke kunne over for vores bestyrelse.

Danish Crown giver samarbejdsvirksomhederne, herunder N&K Spedition, otte uger til at opfylde kravene. Danish Crown er dog forleden af Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen blevet kritiseret for, at slagterigiganten ser igennem fingre med lav løn og omgåelse af EU-reglerne, idet Danish Crown intet har nedfældet om, at når man arbejder i Danmark, skal man også have dansk løn.

Danish Crown har efterfølgende forsvaret sig med at dette er et europæisk problem.