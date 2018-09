Kurator arbejder for redning af Ribe Jernindustri

I de kommende to uger skal kurator i konkursboet, advokat Corna Levin Munch, forsøge at sælge de dele af Ribe Jernindustri, som har givet overskud.

- Virksomhedens ledelse har i de foregående måneder afsøgt hele markedet for at finde en køber til hele virksomheden. Det er ikke lykkedes. Men nu skal jeg så forsøge at sælge de sunde grene af virksomheden, konstaterede Corna Levin Munch fredag ved middagstid. Det var umiddelbart efter, at hun sammen med virksomhedens direktør, Michael Boel Olesen, havde informeret om konkursen.

Kuratoren, som er partner i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, skal i de kommende uger afsøge alle muligheder for at sælge de lønsomme dele af Ribe Jernindustri - de produktlinjer, der har givet overskud.

RIBE: Der venter to ugers hårdt arbejde forude for advokat Corna Levin Munch, som er kurator i konkursboet bag Ribe Jernindustri, som fredag formiddag blev erklæret konkurs ved Skifteretten i Esbjerg.

Sørgmodige

Michael Boel Olesen lægger ikke skjul på, at det var hårdt fredag formiddag at skulle orientere de 65 medarbejdere om konkursen.

- Nogle af medarbejderne var fortvivlede og alle var sørgmodige. Vi har mange medarbejdere, som har arbejdet hos os i rigtig mange år. Men mange gav også udtryk for, at de har tillid til, at der arbejdes hårdt for at finde en løsning, så dele af virksomheden kan videreføres, siger Michael Boel Olesen.

I følge Michael Boel Olesen etableres der et nødberedskab på virksomheden, så der vil være en håndfuld medarbejdere til blandt andet at tage telefonerne i de kommende 14 dage.

- Medarbejderne er suspenderet i den periode, og det betyder altså, at de ikke er afskediget, mens kurator arbejder for at finde en løsning, siger Michael Boel Olesen og føjer så til, at medarbejderne i produktionen ikke arbejder i de kommende to uger.