Kunstrunden Sydvestjylland præsenterer 113 malere og keramikere

Esbjerg: Påsken er ensbetydende med, at langt over 10.000 kunstinteresserede fra det meste af landet strømmer til det sydvestlige Danmark for at besøge værksteder, atelierer, gallerier, kunstmuseer og kirker.

Kunstrunden Sydvestjylland foregår påskedagene 19., 20. og 21. april og sætter rekord i deltagerantal, idet 113 kunststeder åbner dørene mod 106 sidste år. Den sene påske, hvor besøget kan kombineres med naturoplevelser i Nationalpark Vadehavet og ved Vesterhavet i formentlig varmere vejr, øger forventningerne til besøgstallet. Åbningstiden er alle dage klokke 11.00 til 17.00.

- Deltagerne meldte i fjor om endnu flere besøgende og endnu bedre salg end året før. Jeg tager det som udtryk for, at kunstrunden har slået sit navn fast og tiltrækker gæster fra hele Danmark. Flere og flere ved, at det er en kulturel begivenhed, der gentager sig hvert år, siger formanden for Kunstnetværk Sydvestjylland, Niels Kongsbak.

Blandt kunstnere og kunsthåndværkere deltager op mod en snes for første gang, mens andre vælger at stå over et år eller to. Blandt de tilbagevendte er Esbjerg-kunstneren Lotte Lambæk, der sammen med kollegaen Ulla Holt tager imod i Nørregade 81. Det samme gælder maleren Kate Skjerning, Oksbøl, der sammen med sin mand, fotografen Niels Linneberg, åbner hjemmet. Den kendte keramiker, Sten Børsting, Ribe, er atter med, og blandt de nye er grafikeren Mogens Jessing, Bramming.

Deltagerne fordeler sig på 13 kategorier med maleri og keramik som de største ved den censurerede begivenhed. Geografisk er de spredt fra Højer i syd til Henne og Nørre Nebel i nord samt Vejen Kunstmuseum i øst.

I de senere år har flere kirker åbnet dørene for at vise og fortælle om kirkekunst. Ribe Domkirke præsenterer på kunstrundens første dag Carl Henning Pedersens berømte udsmykning, Hjerting Kirke åbner sig med Robert Jacobsens unikke altertavle og glasudsmykninger om lørdagen, og Møgeltønder Kirke runder af med kalkmalerier og store loftsmalerier. Præsentationen foregår klokken 14.00 til 14.30 hvert sted.