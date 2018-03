Kunstrunde har fået vokseværk

Esbjerg: Det startede beskedent i 2012, men Kunstrunden Sydvestjylland har vokset sig til en stor begivenhed. Den syvende runde bliver den hidtil største med over 100 kunststeder fordelt på de fire kommuner, der har deltagende kunstnere og institutioner med. Helt nøjagtigt bliver der 106 stoppesteder.

- Vi tør efterhånden tillade os at betragte Kunstrunden Sydvestjylland som en etableret kulturbegivenhed, og vi ved, at både besøgende langvejs fra og lokale har høje forventninger til, hvad de kan opleve. Som tidligere føler vi os ret overbeviste om, at vi kan leve op til dem. Også deltagerne er glade for at være med, og mange af dem får besøg af op til flere hundrede engagerede og videbegærlige gæster i løbet af de tre dage, siger Niels Kongsbak, der er formand for Kunstnetværk Sydvestjylland, der står bag arrangementet.