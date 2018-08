Kunstner Lise Blomberg leder workshop for børn i landskabsmaleri

Esbjerg: På Esbjerg Kunstmuseum deltager eleverne fra to 5. klasser fra Urbanskolen i disse dage i en workshop ledet af kunstner Lise Blomberg. Med afsæt i den udstilling, Lise Blomberg har på museet "Legepladsen", får børnene mulighed for med små praktiske øvelser i udstillingsrummet at reflektere over naturen og samtidig får de indsigt i Lise Blombergs praksis - i selve den måde, kunstneren skaber sine værker på.

Lise Blomberg har, sammen med Esbjerg Kunstmuseum, modtaget støtte fra Statens Kunstfond til formidlingen af sin egen udstilling til børn. Det nationale tiltag skal sikre at flere børn og unge får introduktioner til den nyeste kunst, formidlet af professionelle kunstnere.

- På Esbjerg Kunstmuseum arbejder vi altid med at formidle særudstillingerne til børn og unge, men når kunstneren også selv bliver formidler, sker der uden tvivl noget helt særligt, fortæller kontaktperson Birgitte Ørom i en pressemeddelelse fra Esbjerg Kunstmuseum.