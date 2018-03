Kunstgræsbane: En drøm bliver snart til virkelighed

Det er på den nuværende opvisningsbane, at kunstgræsbanen kommer til at ligge. Den forventes anlagt i efteråret 2019. På opvisningsbanen ses fra venstre Flemming Nielsen, Tommy Nim Jensen og Jens Peter Jensen. Foto: Per Benny Paulsen

Kunstgræsbanen i Tjæreborg forventes anlagt i efteråret 2019 og bliver placeret centralt i byen tæt på skole, idrætsfaciliteter og "Byens Hjerte". Projektet vil give hele byen et løft.

Tjæreborg: I de sidste seks-syv år har Tjæreborg Idrætsforening haft en drøm om at etablere en kunstgræsbane, og denne drøm bliver nu snart til virkelighed, fortæller en glad Flemming Nielsen, som lige er blevet genvalgt til bestyrelsen i TIF. Det er Esbjerg Kommune og TIF, som arbejder sammen om projektet, hvor kommunen har reserveret to millioner kroner i anlægspuljen, svarende til 50 procent af anlægsudgiften, mens Tjæreborg IF og "byen" skal skaffe et tilsvarende beløb. - Skønsmæssigt mangler der cirka én million til projektet, og disse penge skulle gerne skaffes via fonde og puljer, støttebidrag fra medlemmer og borgere samt forretninger, firmaer og virksomheder, oplyser Flemming Nielsen. Banen med lysanlæg placeres på den nuværende opvisningsbane - tæt på skole og idrætsfaciliteter og "Byens Hjerte", og den forventes anlagt i efteråret 2019. Planen er så, at TIF's opvisningsbane flyttes til foreningens egen bane ved klubhuset på Brovej 12 i 2020.

TIF en aktiv medspiller TIF, som tæller 465 aktive medlemmer i fodbold, kroket og petanque, er en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Klubben har faste aktiviteter som DBU's Fodboldskole, sportsfesten, skolemesterskaber og præmiespil med over 600 deltagere. I det hele taget er byen kendt som et godt samfund med et rigt foreningsliv. I 2011 kunne Tjæreborg i december indvie Multihallen, hvor mange borgere også gav et beløb.

Pjecer til alle husstande Netop i denne weekend omdeles en pjece til samtlige husstande i Tjæreborg og Ålbæk i håbet om at få endnu flere penge i kassen til projektet, for allerede om tre måneder skal TIF overfor Esbjerg Kommune (Børn og Kultur) dokumentere, at foreningen har sin del af finansieringen på plads. - Derfor er alle beløb - store som små - meget velkomne og helt afgørende for projektets gennemførelse. Vi er meget tæt på - og får aldrig en større chance for en kunstgræsbane med den kommunale medfinansierring på 50 procent, pointerer Flemming Nielsen. Der opsættes i øvrigt et indsamlingsbarometer ved "Tiffen" og SuperBrugsen. Det er Esbjerg Kommune, der skal bygge banen, drive den og holde den ved lige, hvilket er dyrt, men der er heller ingen tvivl om, at projektet vil give hele byen et løft.