Kunstauktion skal finansiere sommerfest for udsatte

Esbjerg: Frem til den 4. april er der mulighed for at slå to fluer med et smæk.

Auktionen over de donerede kunstværker kører hos Lauritz.com i Esbjerg.Man kan byde via hjemmesiden frem til afslutningen den 4. april. På den sidste aften bliver der et arrangement hos Lauritz.com, hvor man også kan byde fra opstillede computere. Lauritz.com tager ikke som ellers gebyr for at forestå auktionen, så alle pengene går direkte til det arbejde, der udføres af De Hjemløses Venner i Esbjerg.

Sommerfest

Ingelise Wenzel tør ikke på forhånd gætte på, hvor mange penge, der kommer i kassen fra auktionen, men pengene varmer og er blevet øremærket.

- Ligesom vi holder nytårskur for hjemløse og udsatte i Musikhuset Esbjerg en gang om året, vil vi gerne holde en sommerfest for den samme gruppe mennesker. Vi har besluttet, at overskuddet fra auktionen her skal gå til sådan en fest. Det er kun på idé-stadiet endnu, men min drøm er, at vi kan holde den på Gammel Vardevej, men nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre, siger Ingelise Wenzel.

Det er tre år siden, der var en lignende auktion, og det er der en god forklaring på.

- Vi vil ikke "overbelaste" de lokale kunstnere, der er så søde at donere værker, så vi har holdt en lille pause. Men det er dejlige penge at få ind, og det letter vores arbejde og giver os flere muligheder for at hjælpe. Fra kunstnerne selv hører vi dog, at de bare er glade for på denne måde at kunne bidrage og støtte en god sag. Kontakter er uhyre vigtige, og der kan vi heldigvis sige, at vi i De Hjemløses Venner selv har mange venner inden for både kunstens, erhvervslivets og idrættens verden, siger Ingelise Wenzel.