Esbjerg Kommunes borgmester er forsigtig, når han skal kommentere den nye økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der blev offentliggjort fredag. Han frygter, at den "gode" aftale ender med at spise sig selv op.

- Den første halve milliard fremkommer ved, at man nu afskaffer den spareopgave - det såkaldte Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP'en) - som kommunerne ellers har været pålagt - en opgave, som Esbjerg til dels har løst. Men træerne vokser ikke ind i himmelen, for den anden halve milliard, som man nu kalder et velfærdsløft, er kun til stede, hvis kommunerne selv gennemfører tilsvarende administrative besparelser og kanaliserer pengene over i "varme hænder". Så det er vores egne penge, siger Frost Rasmussen.

- Det var selvfølgelig værre, hvis der ingen penge var kommet, men realiteten er, at regeringen reelt kun har givet 1,7 milliarder kroner. De sidste to gange 500 millioner kroner op til de 2,7 milliarder er nemlig ikke nye penge, siger borgmesteren og fortsætter:

Meget kort fortalt meddelte Finansministeriet fredag, at landets kommuner får 2,7 milliarder kroner mere til velfærd i 2020. Hvad det præcist betyder for Esbjerg Kommunes bundlinje, er imidlertid svært at sige noget helt nagelfast om, fordi præmisserne for fordelingen endnu ikke ligger klar.

For selv om Jesper Frost Rasmussen (V) kalder aftalen "god", så sker det kun på baggrund af en forestilling om, at det kunne have været langt værre.

Inden offentliggørelsen af årets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) havde økonomiafdelingen på Esbjerg Rådhus beregnet, at Esbjerg Kommunes økonomi er i ubalance med 150-160 millioner kroner årligt.Den netop offentliggjorte aftale viser umiddelbart et plus på flere parametre, men det er for tidligt at glæde sig, før de data, der ligger til grund for tildelingen af Esbjerg Kommunes andel af de kommunale udligningsordninger, bliver tilgængelige. KL har allerede udsendt en række af de data, der skal bruges, til at beregne de enkelte kommuners indtægter, og de trækker umiddelbart i den forkerte retning.Årsagerne til, at Esbjerg Kommune formentlig får et lavere tilskud fra udligningen, er:

Lys i horisonten

Hvad der dog umiddelbart ser positivt ud i forhold til den lokale økonomi er to ting:

At regeringen har valgt at bibeholde det særlige finansieringstilskud, som sidste år udløste 104 millioner kroner til Esbjergs kommunekasse - politikerne har forsigtigt indregnet 64 millioner kroner herfra i budgettet, og det vil altså give et plus på 40 millioner kroner, som der ikke allerede er disponeret over.

Hertil kommer regeringens serviceløft samlede serviceløft på 1,7 milliarder kroner - i Esbjerg-penge svarende til cirka 34 millioner kroner - til imødegåelse af den demografiske udfordring.

Imidlertid er Jesper Frost Rasmussen stadig forsigtig med at glæde sig, for pengene kan ende med at være spist op, når de først har været kørt igennem ministeriets kommunale fordelingsnøgle.

- Landets 98 kommuner havde brug for tre milliarder kroner for at kunne opretholde den nuværende velfærd, hvor vi får flere og flere borgere, der har behov for øget offentlig hjælp, herunder på voksenhandicapområdet. Reelt har vi fået 1,7 milliarder kroner. Desuden er der en række grunddata, som man bruger til at beregne, hvor meget kommunerne skal have fra de forskellige udligningsordninger, og ud fra det, vi foreløbig har set, ser det hele ikke alt for lovende ud. Kort sagt risikerer vi, at vi totalt set ender i et nulsumsspil, og at vi fortsat skal spare 150 millioner kroner de kommende år, siger borgmesteren.