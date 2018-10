Kulturskolen kan være på vej til Præstegårdsskolen

Muligheder og udfordringer

Kulturskolens leder Jan Rohde Pedersen kan både se muligheder og udfordringer i en eventuel placering af kulturskolen ved Præstegårdsskolen i Østerbyen.

- Det er spændende, det der bliver arbejdet med i Østerbyen, og vi vil gerne bidrage til projektet, og jeg ser det som et meget spændende kulturmøde. Vi skal forsøge at få to plus to til at give fem ved at ændre et mindset, så det ikke bliver et "dem og os", men at vi i stedet løfter sammen og mødes med kulturen som omdrejningspunkt. Som udgangspunkt er jeg positivt stemt, især hvis man vil gøre det så attraktivt, at man, udover at skabe miljø og et indhold, som er relevant for områdets børn og unge, ligeledes gør det så attraktivt, at borgere fra den resterede del af byen og kommunen får lyst til at være med, siger Jan Rohde Pedersen.

Han fraråder dog et lokalefællesskab med folkeskolen, da erfaringer fra mange kanter viser, at der er mange praktiske problemer forbundet med det.