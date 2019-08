Kulturpuljen skal under luppen

Esbjerg International Chamber Music Festival har ansøgt om 100.000 kroner fra Kulturpuljen 2020. Politikerne vil nu diskutere retningslinjerne for tildeling af midler fra puljen. Arkivfoto: Soffi C. Larsen

På et døgn blev Kulturpuljen for 2020 så godt som tømt, og det betyder, at der ikke er mulighed for at gå ind og støtte mindre, spontane arrangementer. Det er et problem erkender politikerne, der nu vil drøfte retningslinjerne for puljen.

Esbjerg Kommune: Det er næsten umuligt for mindre aktører at komme til fadet og få del i Kulturpuljen, og det vil politikerne gøre noget ved. Derfor skal der nu kigges nærmere på retningslinjerne for ansøgninger til puljen. Da der den 1. juli blev åbnet for ansøgninger til 2020, blev puljen så godt som tømt på et døgn af de ansøgninger, der opfyldte de gældende retningslinjer og krav. Og det er lige præcis problemet, mener Sarah Nørris (EL), der er medlem af Kultur- & Fritidsudvalget: - Modtagerne af puljemidlerne er nogle ganske få, større foreninger eller arrangementer, og det er gengangere. Det vil sige, at der ikke er midler at støtte spontane pop-op-arrangementer fra private eller mindre foreninger. De ved jo typisk ikke allerede i juli, hvad de skal arrangere i september året efter. Jeg så gerne, at der med kort varsel kan findes et par tusinde kroner til for eksempel et foredrag i en lille forening i et lokalsamfund. Et tilskud kan gøre hele forskellen på, om et sådan arrangement kan realiseres, men det er ikke muligt, som tingene er skruet sammen i dag, siger Sarah Nørris.

Kulturpuljen Der er indkommet ansøgninger, der opfylder de gældende kriterier, til Kulturpuljen for 2020 for små 500.000 kroner.



Der er i budget 2020 afsat 651.600 kroner til Kulturpuljen, men det reelle beløb er lavere på grund af en negativ overførsel fra året før.



Grundet mængden og størrelsen af ansøgningerne er Kulturpuljen 2020 blevet lukket, indtil der er truffet beslutning i sagen.



Sagen forventes at være på dagsordenen ved det næste møde i Kultur- & Fritidsudvalget den 03. september.

To puljer Udvalget har haft sagen oppe at vende flere gange, og der er allerede lavet en justering. - Vi har delt Kulturpuljen op i to, så man denne gang skulle ansøge henholdsvis til første eller andet halvår, men det ser ikke ud til at have haft den ønskede effekt. Det er da bekymrende, at puljen er så godt som tom, og det er mit klare indtryk, at vi i udvalget er enige om, at vi skal have kigget på retningslinjerne for Kulturpuljen, siger udvalgsformand May-Britt Andrea Andersen (K). Idéen med to særskilte puljer er netop, hvad Sarah Nørris ønsker sig, men i en lidt anden form. - Jeg så gerne en opdeling med en del til de store, tilbagevendende arrangementer og så en pulje til de mindre. I dag er det efter først-til-mølleprincippet, og det favoriserer de store. Og det er slet ikke fordi, de store ikke skal have deres del af kagen, det skal bare ikke være på bekostning af de små, mere spontane arrangementer. På den måde gør vi begrebet kultur i kommunen smallere, mener Sarah Nørris.

Mange ting i spil May-Britt Andrea Andersen er ikke meget for at forholde sig til konkrete mulige løsninger endnu. - Nu afventer jeg drøftelserne i udvalget og ser frem til forvaltningens udspil. Der er mange ting, man kan tage med i overvejelserne om, hvordan retningslinjerne skal se ud. Vi kan i år se, at alle ansøgninger vedrører musikarrangementer, og at der er mange ansøgninger fra samme arrangører. Den slags kan man også overveje at indarbejde i reglerne fremadrettet. Vi skylder ansøgerne af 2020-puljen en hurtig afgørelse, så de ved, hvad de har at gøre med, så jeg forventer, at vi når frem til en model på vores næste udvalgsmøde, siger May-Britt Andrea Andersen. Forvaltningen havde udarbejdet et forslag om blandt andet kun at opfylde de indkomne ansøgninger med 75 procent, så der ville være et anseligt restbeløb tilbage, men forslaget blev taget af dagsordenen på det seneste udvalgsmøde, fordi der skulle laves justeringer.