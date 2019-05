Kulturnat i Bramming: Hip-hop, linedans og flotte spring

Kulturpris uddelt

Onsdag aften blev årets kulturpris i Bramming uddelt til den lokale kunstner, Mogens Jessing. Formanden for kulturpris-komiteen, Poul Desvignes-Willadsen begrundede uddelingen med, at Jessing på et tidspunkt fik ideen til at skabe mere kunst i bybilledet. Han startede udsmykningen af et af de kedeligste steder i byen - et sted mange mennesker dagligt passerer: ved Viadukten. Her har Jessing skabt værket "Stafet", konstaterede Poul Desvignes-Willadsen.