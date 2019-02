Grundlinjen for talenter kan danne bro fra Musikalsk Grundkursus og andre kreative kurser. Målet er at videreudvikle unge talenter, så de kan søge ind på de videregående kunstneriske uddannelser.r. Det første kursus forventes at starte efter sommerferien 2019. Elever fra hele landet, som har gennemført mindst et års grundkursus, og kulturtalenter fra udlandet med kompetencer svarende til grundkursusniveau, vil kunne søge om at blive optaget på det tværkunstneriske grundkursus, som forventes at få 12 elever om året. Foto: Annett Bruhn

Kommunen har fået tilskud til et nyt grundkursus, der til en start kun findes i Esbjerg, og som skal hjælpe unge kulturtalenter på vej.

Esbjerg: Kulturministeren har netop udpeget Esbjerg som en af seks nye talentkommuner, der skal arbejde målrettet med at hjælpe kunstneriske talenter på vej. Med udpegelsen følger 900.000 kroner, som Esbjerg Kommune kan bruge til at forstærke og udvide eksisterende talentmiljøer og talentudviklingstilbud. De mange penge vil blive brugt som støtte til at oprette et unikt tværkunstnerisk grundkursus, hvor unge 18-25-årige kan styrke deres kompetencer i at samskabe på tværs af kunstarter, så de har bedre forudsætninger for at blive optaget på de videregående kunstneriske uddannelser. Det oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse. Tilbuddet er målrettet talenter fra alle kunstarter, men også de ikke-organiserede kulturtilbud for eksempel fra street-miljøet.

Kun i Esbjerg Det tværkunstneriske grundkursus er et tilbud, som indtil videre kun findes i Esbjerg. Tilbuddet vil blive udviklet i tæt samarbejde mellem Esbjerg Kulturskole, Syddansk Musikkonservatorium, Musikhuset Esbjerg, Huset Esbjerg, Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Tobakken, Den Ny Opera, Esbjerg Ensemble og Game Streetmekka. Det første kursus forventes at starte allerede efter sommerferien 2019. Elever fra hele landet, som har gennemført mindst et års grundkursus, og kulturtalenter fra udlandet med kompetencer svarende til grundkursusniveau, vil kunne søge om at blive optaget på det tværkunstneriske grundkursus, som forventes at få 12 elever om året.

Gevinst for alle Formanden for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen, ser det tværkunstneriske grundkursus som en gevinst. - Jeg tror på, at den tværkunstneriske tilgang og evnen til at arbejde sammen med andre vil styrke de studerendes muligheder for at blive optaget på de videregående, kunstneriske uddannelser i både ind- og udland. Samtidig er jeg sikker på, at det, at vi nu får skabt bro mellem kommunens mange kulturtalenter, også vil berige kommunens kulturliv med flere events og kulturarrangementer, siger hun.