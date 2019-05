Esbjerg Kommune: Politikere og embedsfolk på kultur- og fritidsområdet var gode til at holde styr på udgifterne i 2018.

Regnskabet for det forgangne år viser et overskud på bundlinjen på samlet 12 millioner kroner, og det er et udtryk for midler, der ikke er blevet forbrugt i regnskabsåret 2018.

Det korrigerede budget for 2018 lød på 330,4 millioner kroner, og årets resultat lød på 318,4 millioner kroner.

Det er kontoen for rammebelagte driftsudgifter, der er årsagen til overskuddet. Der er 12,3 millioner kroner i uforbrugte midler, mens der på anlægskontoen er et merforbrug på 0,3 millioner kroner, så det samlede resultat bliver på 12 millioner kroner.

Udvalget vil ansøge om at få overført i alt 9,9 millioner kroner til årene 2019-2022, heraf 0,5 millioner kroner til anlæg og resten til drift.