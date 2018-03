Kulturcenter til 17 millioner forventes klar næste sommer

Esbjerg: Dør-til-dør indsamlinger, byfester, løb, spinning, fællesspisninger og LAN-fester. Der er snart ikke det, Skads-Andrup ikke har forsøgt for at realisere drømmen om et nyt kulturcenter til 17 millioner kroner.

Finansieringen faldt langt om længe på plads, da Lokale og Anlægsfonden i december tilkendegav, at man var klar til at støtte projektet med 3,3 millioner kroner, og nu har et enigt Teknik & Byggeudvalg indstillet til byrådet, at den første anlægsbevilling skal frigives. Det betyder, at man efter påske kan gå i gang med at hovedprojektere.

Hvis alt går efter planen, er man dermed klar til at støbe fundament i vinteren 2018/2019. I foråret 2019 vil man kunne påbegynde det indvendige arbejde i hallen, og hvis alt går vel, er hallen klar til indvielse i forbindelse med skolestart i august 2019.