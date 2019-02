Som led i den grønne omstilling besluttede et snævert flertal i Fanø byråd i januar at gøre det lovligt at opsætte solceller i Sønderho, så længe de ikke kan ses fra offentlig vej. Ændringen vækker modstand hos Fonden Gamle Sønderho. De frygter, at solcellerne vil ødelægge byens kulturarv.

Fanø: Med 70 fredede huse og 300 fastboende borgere er Sønderho den by i Danmark med flest fredede huse per indbygger. Byen ved den sydlige spids på Fanøs østkyst er kendt for sin kulturarv - ikke mindst, fordi man gennem et par hundrede år har formået at bevare et udtryk fra gammel tid. Det er sket gennem en bevarende lokalplan med strikse forskrifter for, hvordan alt fra vinduer til udhuse må se ud.

Selv i en tid, hvor den grønne omstilling står højt på dagsordenen, har der i den bevarende lokalplan for Sønderho hidtil ikke været taget stilling til opsætning af solceller. Men i en ny lokalplan vil et snævert flertal i Fanøs kommunalbestyrelse gøre det muligt at sætte solceller op, så længe de ikke er synlige fra offentlig vej.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fremme den grønne omstilling, men det skal også balancere med at bevare byens særlige bygningskulturarv. De to ting bør kunne gå hånd i hånd, og det ville være stærkt, hvis Fanø kunne vise, at man godt kan fremme den grønne omstilling, uden det går udover Sønderhos kulturarv, siger Sofie Valbjørn (Alt).