Krydset er Stengårdsvejs stolthed

Esbjerg: Livsglæden og humøret var i højsædet, da omkring 350 mennesker i alle aldre onsdag deltog i 1 års fødselsdagsfesten hos Bydelshuset Krydset på Stengårdsvej - et moderne og tidssvarende byggeri, som er Stengårdsvejs stolthed.

Husets mange lokaler rummer blandt andet boligforening, bydelsprojektet 3i1, nærpoliti, motionsrum, fritidsklub, daginstitution med både børnehave og vuggestue, et industrikøkken og et køkken, hvor børnene selv kan lave mad. Og ved huset er der en kæmpestor legeplads, hvor børnene kan muntre sig.

I sin tale nævnte direktøren for Ungdomsbo, Peter Sandager, at det har taget fem år fra idéoplæg til at huset stod færdigt, og at projektet har været igennem en hård fødsel med modstridende argumenter, men at han i dag er meget stolt over det færdige resultat. Krydset er et hus med masser af liv, og hver eneste dag er der cirka 500 mennesker, som går gennem Krydset.

- Når et projekt som Krydset med masser af implicerede parter, kan lade sig gøre, så kan alt i Esbjerg lykkes, sagde Peter Sandager.