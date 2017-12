Krudt Ib fylder Føvling med fyrværkeri

I landsbyen Stenderup har Krudt Ib solgt fyrværkeri de sidste 12 år. Det startede rent tilfældigt, men med årene er han blevet lidt af institution i området.

Føvling: Navnet stammer fra radioprogrammet Rio Bravo, som for år tilbage kørte på DR P3. Her ringede Ib Hansen fra landsbyen Stenderup nær Føvling ind og quizzede værterne i fyrværkeri. Det solgte han nemlig. Værterne tabte, og Ib vandt et nyt navn. Fra den dag af kom han nemlig til at gå under navnet Krudt Ib i radioprogrammet, hvor han deltog flere gange. På det tidspunkt havde Ib Hansen allerede solgt fyrværkeri et par år, men forretningsnavnet blevet ændret til radio-navnet. Og lige så tilfældigt som navnet kom, lige så tilfældigt begyndte Krudt Ib også med at sælge krudt. Det skete nemlig, da den mand, der leverede blomster til ham, også ville til at sælge nytårskrudt. - Det var året efter Seest-ulykken i 2004, og mange stoppede med at sælge fyrværkeri, men vi tog chancen, og det viste sig, at det godt kunne lade sig gøre, siger Ib Hansen, som aldrig selv havde gået ret meget op i fyrværkeri før.

Langt de fleste kunder er lokale, og Ib Hansen har heller ikke gjort det store ud af markedsføring. Nogle enkelte små skilte i et par vejkanter tæt på huset er, hvad det er blevet til. - Jeg kender jo langt de fleste, der kommer og køber. Det er også det, der gør det så sjovt. For så får man lige en sludder og sælger et par raketter. Det er nogle vældig hyggelige dage, siger Ib Hansen. De fleste kunder køber for mellem 500 og 700 kroner, men enkelte gange kommer der også nogle rigtige krudttosser. Som dengang to fyre kom ind og den ene bare skulle have en af hver. - Og da den anden så det, så skulle han selvfølgelig også have det samme. Så måtte vi lige handle lidt. Men de endte nok med at lægge omkring 7000 kroner. Det var ret vildt, griner Ib Hansen.