Kronprinsen vrager Esbjerg: Borgmester ærgrer sig

Esbjerg er ikke med, når Royal Run løber af stablen til sommer. Det ærgrer byens borgmester, som håber at se kronprinsen igen næste år.

Esbjerg: Der var folkefest og kongelige aura over Esbjerg, da kronprins Fredrik sidste sommer løb Royal Run sammen med 300 soldater og godt 6.000 glade deltagere i anledning af hans 50 års fødselsdag.

Nu bekræfter kongehuset, at Royal Run også finder sted i 2019, men det bliver uden Esbjergs medvirken, og heller ikke landets tredje største by, Odense, er i år med i det kongelige motionsløb.

Royal Run finder derimod sted den 10. juni i Aarhus, Aalborg og København/Frederiksberg.

Som noget nyt skydes Royal Run 2019 i gang allerede den 1. juni, når Kronprinsen løber på Færøerne. Ni dage senere åbner Kronprinsen så Royal Run i Danmark ved at løbe One Mile i Aarhus. Derefter løber han fem kilometer i Aalborg, før han efter planen slutter af med at løbe ti kilometer i København og på Frederiksberg.

I Rønne på Bornholm holdes Royal Run uden kongelig deltagelse samme dag, den 10. juni.

- Jeg ser frem til, sammen med resten af Danmark, at tilbringe en dag i motionens tegn. Det er mit håb, at mange igen får lyst til at udfordre sig selv og røre sig i nogle smukke rammer rundt omkring i landet, fortæller kronprins Frederik i en pressemeddelelse fra Kongehuset.