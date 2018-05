Kronprinsen lokkede 69-årige Else til løb

Kronprinsen fik 69-årige Else Christensen fra Hjerting til at debutere i et motionsløb. Nu overvejer Else Christensen også at stille op på 4,8 kilometer i Vestkystløbet søndag den 10. juni i Vognsbølparken. Royal Run var en fantastisk reklame for kongehuset, Esbjerg og motionsidrætten, siger Else.