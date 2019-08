Kronborg vil hjælpe presset landbrugsskole

HUNDERUP: Kjærgård Landbrugsskole er presset både, når det handler om skolens økonomi, om elevtal, og så bliver skolen også forfordelt i forhold til de beløb skolen får i statslige tilskud - de såkaldte taxameter-tilskud sammenlignet med andre erhvervsskoler.

Det er nogle af de hårde realiteter folketingsmedlem Anders Kronborg, (S), blev præsenteret for, da han onsdag ved middagstid mødte både ledere, lærere og elever, da han besøgte landbrugsskolen.

- I Sydvestjylland og i Esbjerg Kommune er landbruget et vigtigt erhverv, og derfor er det af afgørende betydning, at vi har en velfungerende landbrugsskole i vores område. Jeg har ved selvsyn fået et godt indblik i de forhold skolen har, og jeg kan både se en velfungerende skole, men også en skole, som økonomisk er presset. Nu har jeg så aftalt med skolens forstander, at jeg får de eksakte tal, og så er jeg klar til at tage dem med til Christiansborg. Jeg kan ikke udstede nogle løfter, men jeg er klar til at tale skolens sag over for mine kolleger i Folketinget, siger Anders Kronborg.