Kronborg største stemmesluger i Esbjergs valgkredse

Socialdemokratiets Anders Kronborg fik et kanonvalg i de to Esbjerg-kredse - Esbjerg Bykreds & Fanø og Esbjerg Omegnskreds. Han blev den helt store støvsuger af personlige stemmer med sammenlagt 7.645 i Esbjerg og Fanø kommuner. I hele Sydjyllands Storkreds fik han godt 8.600 personlige stemmer.

- Jeg er ydmyg, stolt og glad. Det tegner jo til, at jeg får et valg, der kan sammenlignes med et solidt tilskuertal til en rigtig god EfB-hjemmekamp på Blue Water Arena, så jeg er da lykkelig, siger Kronborg.

Det var en træt, men lykkelig, nyslået folketingspolitiker, der kommenterede resultatet over for JydskeVestkysten:

Men det tidligere byrådsmedlem i Esbjerg viste samtidig, at hans person også havde appel i omegnskredsen - i Esbjerg Bykreds & Fanø fik han 4.994 personlige stemmer, mens Esbjerg Omegnskreds udløste 2.651 krydser ud for Kronborgs navn. Alt i alt 7.645 personlige stemmer i Esbjerg og Fanø kommuner.

Platformen

Anders Kronborg valgte efter 12 år i Esbjerg Byråd at takke af ved kommunalvalget i 2017 og udelukkende koncentrere sig om kampen for et sæde i Folketinget. Det rene snit var dog også en beslutning med mulige, indbyggede komplikationer og risici:

- Jeg mistede jo den politiske platform i halvandet år, og jeg var klar over, at kampen for en plads i Folketinget kunne blive en stor udfordring, fordi jeg jo ikke på samme måde er kendt uden for Esbjerg og Fanø kommuner, endsige i resten af regionen, som så mange andre er det. Det var da en kalkuleret risiko, men jeg fortryder det selvsagt ikke. Nogle gange skal man løbe en risiko for at opnå noget i politik. Alt i alt er jeg naturligvis enormt glad og beæret over det stemmetal, jeg har fået, og at jeg endda har fået et højere personligt stemmetal end den dengang siddende finansminister i Esbjerg-kredsene, Bjarne Corydon, det viser omfanget af en tillid, som jeg nærmest ikke havde turdet håbe på, siger Anders Kronborg.