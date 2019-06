Kronborg sendt til København med gode råd fra veteran: Nervøs for at komme til at sætte sig på den forkerte stol

Den nyslåede folketingsmand fra Esbjerg, Anders Kronborg (S), satte sig fredag morgen i toget med kurs mod København og den fremtidige arbejdsplads på Christiansborg.

Esbjerg: - Tillykke med valget. Esbjergs nyslåede folketingsmand, Anders Kronborg (S), blev lykønsket af flere esbjergensere, da han fredag morgen steg på toget med kurs mod København og sin fremtidige arbejdsplads på Christiansborg. I eftermiddag holder Socialdemokratiets nye folketingsgruppe møde, og Anders Kronborg var spændt på at møde sine folketingskolleger, hvoraf han dog har kendt flere godt i efterhånden mange år, blandt andre Peter Hummelgaard, Dan Jørgensen og Henrik Dam Kristensen. - Henrik Dam Kristensen ringede torsdag, så jeg fik lidt praktisk information forud for gruppemødet i dag. Som en flittig læser af politiske biografier ved jeg blandt andet, at det kan have hårde konsekvenser som ny at sætte sig på veteranernes pladser, så jeg fik da blandt andet spurgt, om der var faste pladser i gruppeværelset, ler Anders Kronborg. Svaret fra Henrik Dam Kristensen var det finurlige, at der ikke er faste pladser - men der er nogle gruppemedlemmer, der sætter sig, hvor de plejer. Det bliver dog ikke et tema denne fredag, hvor Socialdemokraterne holder gruppemøde i Landstingssalen og ikke gruppeværelset på Christiansborg.

Kort om Socialdemokratiets Anders Kronborg fik et kanonvalg i de to Esbjerg-kredse - Esbjerg Bykreds & Fanø og Esbjerg Omegnskreds. Han blev den helt store støvsuger af personlige stemmer med sammenlagt 7.645 i Esbjerg og Fanø kommuner. I hele Sydjyllands Storkreds fik han godt 8.600 personlige stemmer.

Anders Kronborg valgte efter 12 år i Esbjerg Byråd at takke af ved kommunalvalget i 2017 og udelukkende koncentrere sig om kampen for et sæde i Folketinget.

Fulgt af lykønskninger med valget stiger Anders Kronborg (S) ombord på toget, der skal bringe ham ud af Esbjerg - glad og forventningsfuld. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Lokal koordinering I den mere seriøse afdeling er der - udover gruppemødet - en række andre åbne spørgsmål, som Esbjergs folketingsmedlem skal tage stilling til i den kommende tid. Blandt andre de meget omtalte kaffeklubber - hvor hører han hjemme. - Nu er der jo ikke som sådan fløjkampe mere i partiet, så de handler om politisk udvikling og netværk, og det gælder selvfølgelig om at finde sammen med nogle, hvor kemien passer. Bliver der dannet en ren S-mindretalsregering, som Mette Frederiksen har lagt op til, forsvinder en række af partiets folketingsmedlemmer fra forskellige kaffeklubber selvfølgelig ind i ministerkontorerne, og så har de nok ikke den store tid til politisk sparring med os andre. Så det tæller også, hvordan klubberne ser ud, når der er dannet regering, siger Anders Kronborg. Ud over dagen på Christiansborg bliver der en række møder med baglandet i den nærmeste fremtid. Og også med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). - Jesper Frost Rasmussen ringede op torsdag og sagde tillykke med valget, men jeg vil gerne have et møde, så jeg kan få et overblik over, hvilke politiske kampe, jeg skal blande mig i på kommunens vegne - hvilke har jeg borgmesterens og byrådets opbakning til. Hvis jeg skal nævne et eksempel, så er det jo lettere at kæmpe for timemodellen (timemodellen vil betyde én times rejsetid i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg, red.) på Christiansborg, hvis jeg har bred politisk opbakning hjemmefra. Kommer der divergerende signaler fra landets femtestørste kommune, er det helt umuligt at få sådan en sag kørt hjem, siger Anders Kronborg.

Job på et slot Derudover kommer sommeren til at indeholde forberedelser til hverdagslivet i København - der er ikke på forhånd indkøbt så meget som en grydeske til den lejlighed, der skal fungere som base for Anders Kronborg i hverdagene efter 1. oktober. - Min mor og Helle (Anders Kronborgs hustru, red.) ville gerne have været i gang, når de så et tilbud på det ene eller det andet, men jeg har modstået alle forsøg, fordi jeg syntes, det ødelægger ens psyke og tilgang til valgkampen. Intet var jo på nogen måde givet på forhånd, og jeg kunne jo ikke være sikker på at blive valgt, siger Kronborg med et smil. Men det blev han, og orloven som lærer på Vitaskolen er også i hus fra og med valget torsdag. - Sommeren kommer også til at byde på nogle besøg i København med Helle og børnene, så Lauge og Leonora kan få lov at se, hvordan kontorerne på Christiansborg og folketingssalen ser ud og kan visualisere det, når jeg ikke er hjemme til daglig. Lauge forstår det godt, mens Leonora ikke helt kan forestille sig, at jeg skal til at arbejde på et gammelt slot, ler Anders Kronborg.