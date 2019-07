Kronborg på dyrskue

RIBE: Når der næste fredag, den 26. juli, kommer tusindevis af gæster til det traditionsrige dyrskue i Ribe, vil der blandt gæsterne også være det nyvalgte socialdemokratiske folketingsmedlem, Anders Kronborg.

Han er for nylig valgt som sit partis ordfører inden for landbrug, fødevarer og dyrevelfærd, og derfor tager han til Ribe for både at hente nyttig faglig viden, for at lytte til landmændene og for at møde borgerne i det socialdemokratiske telt på dyrskuepladsen på Hovedengen, oplyser han.

Anders Kronborgs program ved dyrskuet bliver først en rundvisning på pladsen ved formanden for Sydvestjysk Landboforenings formand, Niels Laursen. Efterfølgende et "lyttemøde" i landboforeningens telt, og fra klokken 13 er Anders Kronborg så klar til at møde de borgere, som vil i dialog med ham i det socialdemokratiske telt på pladsen.