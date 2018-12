Kronborg ærgrer sig: Kriterier for ny fængselsuddannelse endnu ikke på plads

Anders Kronborg og Esbjerg Kommune må vente nogen tid endnu, før de kan få kriterierne at vide for en ny uddannelse af fængselsbetjente i Ribes SeminarieHus. Arkivfoto

Folketingskandidat Anders Kronborg(S) ærgrer sig over, at man endnu ikke kender kriterierne for ny, vestdansk uddannelse af fængselsbetjente, som han gerne ser placeret i Ribe. Anders Kronborg har netop modtaget brev fra justitsministeren i sagen i forhold til at kunne forberede en ansøgning til uddannelsen bedst muligt.

Ribe: Esbjerg Kommune og i særdeleshed Ribe må vente lidt endnu i forhold til at høre nærmere om de kriterier, der skal opfyldes for at en kommende uddannelse for fængselsbetjente i Vestdanmark kan påbegyndes i kommunen, og allerhelst i Seminariehuset i Ribe. Folketingskandidat Anders Kronborg(S) kontaktede 25. november justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at få svar på, hvordan det videre forløb bliver i forhold til at få placeret uddannelsen vest for Storebælt og hvilke kriterier der kommer i spil. Anders Kronborg vil især gerne vide, hvorvidt de enkelte kommuner med på råd og om det er en fordel, hvis en by kan anvise allerede eksisterende bygninger, men i nyt svar fra justitsministeren er der ikke megen hjælp at hente. Søren Pape Poulsen forklarer således i et brevet dateret til Anders Kronborg 20. december, at der endnu ikke er truffet beslutning om den konkrete placering af uddannelsesinstitutionen, og at Kriminalforsorgen på nuværende tidspunkt er i gang med at afklare de bygningsmæssige behov med mere.

På finansloven 30. november 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om finansloven for 2019. Her indgik det som en del af aftalen, at der skal etableres en uddannelsessatellit for fængselsbetjente i det vestlige Danmark med plads til omkring 50 studerende årligt. Initiativet har til formål at skabe et øget rekrutteringsgrundlag i Vestdanmark, og dermed bedre muligheder for at imødekomme behovet for flere fængselsbetjente i kriminalforsorgen.

Forfalder Det ærgrer Anders Kronborg, at Esbjerg Kommune og ripenserne ikke har noget at arbejde videre med, idet man pr. 1. januar står med et halvtomt seminariehus. - Tomme bygninger forfalder hurtigt, så alle sejl bør sættes til for at skabe liv i bygningerne. Jeg havde håbet, at justitsministeren kunne give en form for tidsfrist, så kommunen allerede nu kunne begynde at forberede sig på, hvordan man vil gribe en ansøgning an, men ministerens svar fik vi ikke meget ud af, så vi må vente lidt endnu, siger Anders Kronborg, der stort set kun har fået positive tilkendegivelser i Ribe, når talen falder på det at omdanne Seminariehuset til en ny uddannelsesinstitution. - Havde vi kendt kriterierne kunne vi allerede nu målrette arbejdet og spore os ind på, hvordan vægtningen af de enkelte elementer skulle ligge i forhold til selve ansøgningen. Jeg er imponeret over den opbakning, der har været fra flere parter i forhold til at få uddannelsen til Ribe. Jeg håbede vi kunne være blevet klogere inden jul, men vi må vente lidt endnu, siger Anders Kronborg.