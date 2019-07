Over fire weekender har JydskeVestkysten bragt interviews med de fire folketingsmedlemmer, der blev valgt i Esbjerg Bykreds og Fanø samt Esbjerg Omegnskreds ved det netop overståede valg. Vi har talt med Ulla Tørnæs (V), Henrik Dahl (LA) og Henning Hyllested (EL). Sidste interview er med Anders Kronborg (S), hvis små børn skal vænne sig til, at far nu bor et andet sted i hverdagen.