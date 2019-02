Kronborg: Hanna-sagen er kassetænkning af værste skuffe

Søndag bragte JydskeVestkysten historien om 80-årige Hanna Helth Jensen. Hun er kommet på daghjemmet på Østerbycentret i snar seks år og har deltaget i de daglige aktiviteter. I november 2018 fik hun egen bolig på Østerbycentret, og det betød, at hun ikke længere havde lov til at deltage i aktiviteterne på daghjemmet. Reglerne foreskriver, at det kun er et tilbud for borgere i eget hjem, og altså ikke plejehjemsbeboerne. Efter protester til ledelse og embedsmænd har Hanna fået lov til at være på daghjemmet først to og nu tre dage om ugen.

Værdighed

Hanna Helt Jensen blev så ked af situationen, at hun blev ordineret antidepressiv medicin i en periode, og det falder også Anders Kronborg for brystet.

- Det skriger jo til himlen, at man vælger at give hende antidepressiver i stedet for aktiviteter. Alle kan da regne ud, at det på grund af de manglende aktiviteter og det sociale samvær med de mennesker, hun er vant til, der er årsagen til hendes tilstand. Her udleverer man medicin i stedet for værdighed. Jeg må sige, at jeg synes, at vi står med noget af en udfordring, hvis det er så let at gøre de ældre og svage borgere i vores samfund til kastebolde i det kommunale system, siger Anders Kronborg.

Han efterlyser i al almindelighed større respekt for de ældre.

- En borger som Hanna har en masse gode år bag sig, og hun fortjener også nogle gode sidste år af sit liv. Bare fordi man er blevet 80 år og har skavanker, så er man stadig medborger og fortjener både respekt og værdighed og at være aktiv i eget liv. Vi skal have mere fokus på de menneskelige værdier, og det her er et trist, men samtidig godt eksempel på, at den kommunale økonomi er for stram. Vi vil meget gerne have stoppet de effektiviseringskrav, som kommunerne hele tiden bliver præsenteret for. Jeg finder det samtidig besynderligt, at det her foregår med en udvalgsformand fra DF, der om nogen påberåber sig at tale de ældres sag, og det kunne også være en oplagt sag for ældreminister Thyra Frank at gå ind i, lyder opfordringen far Anders Kronborg.