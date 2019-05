Kro-par på Fanø udsat for indbrud

Tirsdag den 14. maj var der indbrud på Lærkevej 2 i Nordby, der er bopæl for forpagterne af Fanø Krogaard, Anja Parbst Høst og Kasper Kirkegaard. Den eller de ukendte gerningsmænd har højst overraskende forbigået flere værdifulde -og let omsættelige genstande. Ifølge Kasper Kirkegaard skyldes det, at gerningsmanden har været på jagt efter kontanter.

- Det er meget tydeligt, at det er nogle, der mener, vi har penge liggende, da det er det eneste, der er ledt efter. Det mener landbetjenten også. Man er gået lige forbi en computer, en iPad og så videre. Så det må være nogen, der kender os eller kender vores forretning, men er fjogede nok til at tro, at vi har kontanter liggende, skriver han i et opslag på Facebook.

Fanø: - Vi har her til eftermiddag haft kæmpe indbrud på Lærkevej 2. Hvis der er nogen, der har set noget, så sig gerne til, lød det fra Kaper Kirkegaard i et opslag på facebooksiden 'Fanø online Opslagstavle' tirsdag den 14. maj klokken 20.45.

- Det værste er, at vi nu har to, små børn, der er ret medtagede af indbruddet. De har rigtig svært ved af falde til ro om aftenen, fortæller Anja Parbst Høst.

Børnene er medtaget

Indbruddet fandt sted tirsdag den 14. maj i tidsrummet mellem klokken 15.30 og 19.00. De ubudne gæster var trængt ind i hjemmet ved at pille en rude ud af et vindue på husets bagside.

- Da vi kommer hjem, ser vi at vores garderobeskab er blevet rodet igennem, og at alt tøjet er blevet smidt på gulvet. Derefter opdager vi så, at der er pillet en rude ud af et vindue på bagsiden af huset, siger kromutter Anja Parbst Høst til JydskeVestkysten.

På trods af, at parret er sluppet for at blive bestjålet under indbruddet, har episoden sat sine spor hos parrets to børn, der er tre og seks år gamle.

Parret har anmeldt indbruddet til politiet, men landbetjenten på Fanø, Chris Gade, oplyser til JydskeVestkysten, at politiet i øjeblikket ikke er på sporet af en mulig gerningsmand.