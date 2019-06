Kro Pilsner og Kro Classic: Mandø Kro lancerer eget bryggeri

- Det er måske Danmarks mindste, kommercielle bryggeri. Vi har gået med tanken om eget bryggeri i omkring fire år. Ligesom det er en udfordring at drive en kro, så kunne vi også godt tænke os at kaste os ud i udfordringen at brygge øl. Jeg har en fætter, der er ølentusiast, så hans ekspertise har været med i hele processen, siger Martin Brig Hansen og forklarer, at brygmesterens fulde navn er Christian Brig Jessen.

Martin Brig Hansen fra Mandø Kro forklarer, at man har investeret i et bryggeanlæg, hvor man med tre tanke kan brygge 360 liter øl om måneden.

Mandø: Selv om de på Mandø Kro har købt domænenavnet Mandø Bryghus, er ejerne af Mandø Kro ikke så meget for at kalde deres produktion af øl for et bryghus.

Løber tør

- Der er uendelig mange muligheder med et mindre bryggeri. Lige nu har vi æblecider på den tredje tank, og meningen er, at den tredje tank skal bruges til at eksperimentere med, siger Martin Brig Hansen.

En af de tre brygmestre fra Ribe Bryghus, Lars Nielsen, der netop nu er ved at udvide deres bryghus i Ribes gamle remisebygning på Seminarievej, var også med ved indvielsen af bryggeriet på Mandø Kro. Han roste Mandø Kro's to første pilsnere, og Martin Brig Hansen er godt klar over, at man med små mængder af eget bryg, måske kan løbe tør, og måske så sælge øllet fra Ribe Bryghus i stedet.

- Vi løber nok tør for øl om en uge eller to, så der kunne godt være en uge i højsæsonen, hvor vi er løbet tør, fordi der ikke er mere at tappe af, selvom vi brygger øl på fuld tryk. Næste år brygger vi måske til lager eller laver en udvidelse, siger Martin Brig Hansen.