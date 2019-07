For et halvt år siden satte Esbjerg Kommune 21 nye bomme op i Marbæk plantage for at gøre området mere fredeligt. Men nu raser brugere, beboere og politikere imod bommene, som de mener har gjort sikkerhedsforholdene dårligere og trafikken mere kaotisk, mens handicappede og gangbesværede blevet afskåret fra at bruge den smukke natur.

- Man kan simpelthen ikke være det bekendt, når man lukker en gruppe af svage mennesker ude. Det er i høj grad de ældre og handicappede, der bruger området, og det er nu blevet stort set umuligt. Skoven er blevet for de få i stedet for de mange, siger Annette Falk Svendsen, der har været en af de mest ivrige kritikere af beslutningen om at sætte bomme op.

Men et halvt år efter opsætningen af bommene hagler kritikken ned over kommunen. Bommene, der er sikret med kraftige hængelåse, har ifølge kritikerne gjort det umuligt for handicappede og gangbesværede at bruge størstedelen af naturen i plantagen. De kan ikke længere komme rundt, da bilerne nu er henvist til et begrænset område af Marbæk.

Sådan lød udmeldingen fra formand for Teknik og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, da Esbjerg Kommune i december annoncerede, at man ville lukke en række veje ved at sætte bomme op i Marbæk plantage.

I december blev der sat 21 bomme op i Marbæk Plantage. Det blev gjort for at sikre cyklister og fodgængere i naturen.Bommene spærre for store og små veje, der tidligere bandt plantagen sammen. Ifølge en undersøgelse er bilister blandt de allermest flittige brugere af Marbæk. Nu er det meste af trafikken koncentreret om tre veje. Det er disse veje, som flere mener er blevet overbefærdet. Bommene har gjort det sværere for gangbesværede og kørestolbrugere at komme rundt i området. Blandt andet er der en lærkeskov og et jernalderbosted, der er ligger langt inde bag bommene. Flere kritiserer desuden brandsikkerheden på Marbækgårdvej, hvor det er blevet sværere at komme til. Dette skyldes blandt andet, at bilerne er begyndt at parkere foran bommene. Det betyder, at brandvæsen og ambulance risikerer problemer, hvis de skal ind i plantagen.

Eksempel på en af de store og fremkommelige veje, der er blevet spærret for biler, efter at bommene er blevet sat op. Foto: Martin Ravn

Anders Jensen har tilbragt store dele af sit liv i Marbæk, og han mener aldrig, at bilerne har været noget problem. En undersøgelse viser da også, at langt størstedelen af plantagens brugere er bilister.

- De store veje er blevet som motorveje, fordi der kun er ganske få muligheder for at komme rundt. Det er til gene for de fleste herude, men især dem, der ikke kan komme rundt uden en bil. Jeg ser mennesker, der står herude og græder, fordi en del af deres liv er blevet flået væk fra dem, siger han.

Og Annette Falk Svendsen bakkes op af Anders Jensen, der bor i Marbæk i sommerhalvåret. Han mener, at der er blevet mere usikkert, farligt og larmende i plantagen efter at bommene er kommet op.

Tidligere plantør i Marbæk, Claus Løth, skrev i april et brev til kommunen, hvor han kritiserer bommene. Han mener, at det er skammeligt, at man begrænser naturen i området, og at det er ufatteligt, at man har taget så store hensyn til mountainbike-ryttere, som i høj grad forstyrrer vildt-bestanden i området. Løth skriver yderligere, at det er blevet sværere for redningskøretøjer at komme til. Han mener ikke, at det tidligere har været et problem, at biler færdes i området.

Bommene er både kraftige og aflåste. Det har gjort det svært for eksempelvis kørestolsbrugere at nå frem til plantagens eneste handicaptoilet. Foto: Martin Ravn

- Der er flere elementer i det. Man har skabt trafikalt kaos, gjort det sværere for ambulance og brandvæsen at komme frem, og så har man skabt en plantage, hvor der ikke er plads til alle. Det er dybt kritisabelt, siger han og fortæller, at han mener, at der er en ganske simpel måde at løse problemet på.

"Kan man løfte en bom, kan man også bevæge sig"

Formand for Teknik- og Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S) mener dog, at det er et absurd bud på en løsning.

- Hvis man kan løfte en bom, så kan man også bevæge sig nogle hundrede meter for at se på naturen. Når det er sagt, så mener jeg, at vi bør lytte til kritikken og forsøge at forbedre forholdene. Men politik er kompromisets kunst, og jeg kan da sagtens forstå, at det bliver kritiseret, at de handicappede og ældre ikke kan komme rundt, siger Søren Heide Lambertsen.

I første omgang sætter Esbjerg Kommune skilte op i Marbæk Plantage for at gøre opmærksom på, at man ikke må parkere foran bommene. Det skal ske for at øge sikkerheden i forbindelse med brand og ambulancekørsel. Noget af det som bom-kritikkerne også har været ude efter.