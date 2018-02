Kritik giver efterspil: Kommunen vil nu møde foreningsrepræsentanter

Esbjerg Kommune vil nu mødes med lokale foreningsrepræsentanter i et forsøg på at få etableret et bedre samarbejde med patient- og handicapforeningerne. At der overhovedet er behov for et bedre samarbejde, kommer bag på kommunen.

Esbjerg Kommunens sundheds- og omsorgsafdeling har nemlig på baggrund af artiklen indkaldt til et møde på rådhuset, hvor man skal diskutere, hvordan samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen kan styrkes og formaliseres. Mødet holdes fredag 2. februar klokken 12, og indbudt er repræsentanter for Vindrosen, der er en paraplyorganisation for cirka 150 frivillige, sociale foreninger i Esbjerg Kommune, og repræsentanter for kommunen.

En spørgeskemaundersøgelse blandt nogle af de handicap- og patientforeninger, der er medlem af Vindrosen - en paraplyorganisation for frivillige, sociale foreninger i Esbjerg Kommune - viser, at 11 ud af 22 handicap- og patientforeninger har behov for et forbedret samarbejde med Esbjerg Kommune.Flere af disse foreninger mangler en fast, kommunal kontaktperson, fremgår det af undersøgelsen, der er lavet af Teitur Vágadal fra Færøerne, som er i gang med et kandidatstudie i emnet folkesundhed. Den viser også, at foreningerne ofte er nødt til at kontakte flere afdelinger i kommunen, når de vil have et samarbejde om et projekt op at stå inden for en overskuelig tidshorisont.

- Det kommer helt bag på os, at der er foreninger, som føler, de ikke kan komme i kontakt med de rette personer på kommunen og efterlyser et bedre samarbejde. Da vi jo meget gerne vil have et godt samarbejde med de frivillige og foreningerne, har vi taget initiativet til et møde.

Let at miste modet

Gitte Morberg Jensen er formand for Vindrosen og indkaldt til mødet. Hun er glad for møde-invitationen og siger:

- Der er virkelig behov for at gøre noget på det her område. Det er alt for tidskrævende for de frivillige, når de kontakter kommunen med en god idé og ikke får fat i den rette person. Generelt har mange foreninger et godt samarbejde med kommunen, men måske får nogle foreninger et nej, fordi det er lettest for den person i det kommunale, de får fat i, at sige netop dét.

Kommunale kontaktpersoner er vigtige, mener hun.

- Får man som frivillig ikke fat på den rette person, mister man nemt modet, og så bliver ideen måske slet ikke til noget, fortæller Gitte Morberg Jensen, som synes, det er oplagt at se nærmere på en model, man har indført i Ikast-Brande Kommune.

Her er en forvaltningschef blevet "på tværs-direktør". Med denne titel følger - kort fortalt - ansvaret for, at ingen borgerhenvendelser går tabt i systemet.

Olfert Krog (DF), formand for sundheds & omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, udtrykte i artiklen mandag interesse for denne model og lovede at tage sagen op.