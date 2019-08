Det er under al kritik, at politikere fra rød blok nægter at deltage i den officielle åbningsreception af Esbjerg Festuge, mener DF'er. Borgmester kalder det ærgerligt, at en faglig kamp bringes ind i byrådet.

Esbjerg Kommune: Politikere fra byrådets venstrefløj kan ikke være bekendt at melde afbud til Esbjerg Kommunes officielle åbningsreception af folkefesten Esbjerg Festuge, fordi receptionen holdes på Restaurant Posthuset, som ikke har overenskomst med sine ansatte.

Det mener Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg, der synes, at fravalget af Posthuset er udtryk for en uheldig sammenblanding af arbejdsmarkedsforhold og byrådets repræsentative opgaver:

- I Danmark har vi ikke fagforeningstvang eller overenskomsttvang, så der er ikke nogen, der i den forbindelse overtræder en lov ved ikke at have overenskomst. Jeg bryder mig ikke om, at man som politiker begynder at blande fagforeningssynspunkter ind i byrådssalen på den måde, og jeg anser det for en form for magtdemonstration og en flytten-fokus, som man ikke kan være bekendt. Overenskomstspørgsmål er en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og det skal byrådet ikke blande sig ind i. Desuden er der jo ingen, der siger, at medarbejderne på arbejdspladser uden overenskomst bliver behandlet dårligt, siger Susanne Dyreborg og fortsætter:

- Hvad de pågældende byrådskolleger, der har meldt afbud, gør rent privat, når de skal vælge restaurant, må de selv om. Men vi forventes også som valgte til byrådet at deltage i officielle funktioner, og den opgave synes jeg, de svigter her, siger Dyreborg, der understreger, at hun ikke udtaler sig på hele DF-gruppens vegne, da emnet ikke er noget, DF-byrådsgruppen har debatteret.