Kristine nu med fast base i Bramming

Byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen, Esbjerg Kommune, har nu fast arbejds- og træffetid hver onsdag på Bramming Banegård. Hun er projektleder for det store byfornyelsesprojekt, og hun håber på at få nye indspark fra borgerne i Bramming.

BRAMMING: Onsdag formiddag var hun rundt flere steder i Bramming by og tage fotos. Hun var henne og tage fotos af den bygning, som Fakta snart forlader for i april at rykke hen i den tidligere Kiwi-forretning i Storegade. Hun tog fotos ved Viadukten, i Skolegade og i bibliotekshaven. Alt sammen fotos, som skal bruges både som dokumentation og som led i det store byfornyelsesprojekt byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen, Esbjerg Kommune er projektleder for. Et projekt, som er grunden til, at hun nu hver onsdag fra klokken 8 til 15.30 har henlagt sin arbejdsplads til et mødelokale på Bramming Banegård.

- Mit mål er at skabe forbindelser og netværk og større synlighed om byfornyelsesprojektet i Bramming. Borgerne er velkomne til at komme ind på banegården med ideer og input, men jeg sidder jo ikke nødvendigvis her i mødelokalet i alle syv timer. Jeg vil være en del ude af huset, når jeg er rundt i byen til møder og andre aftaler i forbindelse med projektet, konstaterer Kristine Dagnæs-Hansen.

Det overordnede mål for byfornyelsesprojektet er at skabe forskønnelse af de fysiske rammer med både bygninger og grønne områder i centrum af Bramming.