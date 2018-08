Esbjerg: Kristian Dybdal fra Esbjerg er en meget ihærdig - og sikkert også en meget træt - mand.

Lørdag eftermiddag vandt han en vanvittig udholdenhedskonkurrence i den lokale Bilka, hvor det gjaldt om at holde sin hånd længst mulig på en bil. Deltagerne skulle stå op hele tiden.

Konkurrencen begyndte fredag klokken 16, hvor 20 mennesker satte deres hånd på bilen. Der skulle gå hele 24 timer, før Kristians Dybdals sidste konkurrent måtte give op.

Kristian Dybdal har dermed vundet brugsretten til bilen, en Renault Captur, i et år - inklusive forsikring og registering.

Inden konkurrencen udtalte Kristian Dybdal:

- Da jeg bor i Esbjerg og lige er begyndt ny uddannelse i Vejle, kunne en bil i et år være fantastisk. Vi har lige nu to meget gamle og meget lidt benzinøkonomiske biler, så en ny bil til at køre 200 kilometer hver dag ville være fantastisk for en husholdning med kun to gange SU. Da jeg har en lille søn og en kone også i gang med uddannelse, er er biler absolut nødvendigt.

Konkurrencen fandt sted i fem varehuse landet over og var arrangeret af Bilka og Cult.